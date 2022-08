Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "Dai dati sugli introiti dei Comuni italiani, resi finalmente pubblici grazie a una mia norma e pubblicati in questi giorni da agenzie e giornali, si capisce che la sinistra non ha solo una grande passione per le tasse, ma anche per le multe stradali (vedi Milano).

Meditate…” Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.