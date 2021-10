Elezioni: Barbagallo (Pd), 'a Caltagirone risultato incoraggiante, regge accordo tra Pd e M5S'

Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – “E’ un risultato, che seppur in attesa dell’ufficialità, non esito a definire incoraggiante. A Caltagirone Fabio Roccuzzo viaggia nettamente verso la vittoria al primo turno. Secondo i dati in nostro possesso, 25 sezioni scrutinate su 41, Roccuzzo è al 53,6% contro il 41,6% del candidato di Centrodestra.

E’ un risultato importante se si considera che qui il Centrodestra si è presentato unito e compatto a sostegno del suo candidato. Ma qui a Caltagirone regge l’accordo tra PD e Cinquestelle: un esito che conferma i risultati conseguiti anche nelle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre nel resto d’Italia. Caltagirone è il modello da seguire in Sicilia”. Lo dichiara – da Caltagirone – il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando i primi dati sulle elezioni amministrative a Caltagirone, che vedono il candidato sindaco del PD, Fabio Roccuzzo sostenuto unitamente dai Dem e dai 5 Stelle, in vantaggio con un ampio margine rispetto al candidato del Centrodestra.

“Aspettiamo l’ufficialità – ha detto Roccuzzo – ma il trend di distacco sul candidato di centrodestra si conferma. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per la mia città”