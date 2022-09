Elezioni: Base riformista Lazio, 'risultati pessimi, urge seria riflessione gruppo dirigente'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Ora che i risultati sono ampiamente noti, possiamo affermare che, mentre a Roma Città, grazie al lavoro della nuova Amministrazione Gualtieri, il Pd si colloca al di sopra della media nazionale, in provincia e in tutti gli altri capoluoghi del Lazio il risultato è francamente pessimo e senza possibilità di appello".

Lo dichiarano in una nota iscritti, militanti e amministratori di Base Riformista di Roma e del Lazio.

"Comprendiamo lo smarrimento del momento ma adesso dobbiamo impegnarci in una rapidissima analisi del voto per passare subito ad una urgente, inderogabile e seria riflessione da parte del gruppo dirigente del Lazio per comprendere e rimuovere quanto prima le cause che hanno determinato tali disastrosi risultati".