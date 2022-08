Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Chi come la Lega propone tagli alla sanità non ha imparato nulla della lezione che il Covid e la pandemia ci hanno dato. L’unico taglio da fare è diminuire le liste di attesa, potenziando il settore sanitario, utilizzando le risorse del Mes per tutti i cittadini”.

Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova.