Elezioni: Bellanova, 'Sud centrale per sviluppo Paese'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Siamo qui perché non abbiamo dubbi: il Mezzogiorno è centrale nello sviluppo del Paese. Ed è per questo che diciamo no a chi vuole riscrivere il Pnrr che garantisce alle comunità meridionali oltre il 40per cento delle risorse.

Le donne e gli uomini del Sud, le ragazze e i ragazzi hanno diritto a poter scegliere di restare qui". Così Teresa Bellanova oggi a Bari, aprendo l'incontro con Matteo Renzi.

"Le donne hanno diritto a trovare lavoro qui e hanno diritto ai servizi di qualità. Per questo diciamo sì alle Infrastrutture necessarie, sì a tenere insieme ambiente e sviluppo, per una sostenibilità sociale, ambientale, economica. Il Mezzogiorno non ha bisogno di assistenzialismo ma di lavoro e politiche capaci di affermarne la centralità".