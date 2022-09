Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Quale altro leader può ripubblicare un suo discorso 13 anni dopo e poterlo sottoscrivere ancora oggi? Qui, ho inaugurato il rigassificatore di Rovigo, il più grosso tuttora in funzione, denunciando quanto, purtroppo, sta accadendo oggi. Il problema è che dopo il nostro governo non si è fatto più niente e ciò ha comportato un grave danno per il nostro Paese".

Lo rivendica Silvio Berlusconi, pubblicando un video si Instagram.