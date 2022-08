Elezioni: Berlusconi, 'burocrazia ci soffoca, stop ad autorizzazioni preventive'**

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo della burocrazia che ci soffoca. Per costruire una casa, o per ristrutturarla, per aprire un'attività un negozio, un ristorante, oggi è richiesta un'infinità di pratiche, di permessi, di autorizzazioni che durano una infinità di tempo.

Con noi, invece, basterà rispettare le leggi e una comunicazione per lettera raccomandata al Comune di pertinenza". Lo dichiara il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, illustrando in un video messaggio un altro punto chiave del programma elettorale di Forza Italia.

"I lavori – aggiunge – potranno partire subito e i controlli si faranno a posteriori, con una multa a chi ha infranto le leggi. Con questa semplice riforma si creeranno, solo nell'edilizia, 800 mila posti in più.

Se sei d'accordo, se anche tu vuoi vivere in uno Stato nel quale il cittadino può fare tutto quello che non è esplicitamente vietato dalle leggi, il 25 settembre devi andare a votare e devi votare Forza Italia".