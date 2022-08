Elezioni: Berlusconi, 'centrodestra atlantista, Pd alleato di chi dice no ad allargamento Nato'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Il Partito democratico ha scelto come suo alleato anche chi ha votato contro l'allargamento dell'Alleanza atlantica, questo non è accaduto 30 o 40 anni fa ma la settimana scorsa nel nostro Parlamento. La nostra fede europeista e occidentale è parte della nostra storia a differenza della sinistra, non abbiamo nulla da dimostrare, i nostri Governi sono sempre stati dalla parte dell'Europa, dell'America, dell'Occidente, dalla parte del mondo libero e ho avuto l'onore di affermarlo davanti al Congresso degli Stati Uniti e questo varrà naturalmente anche per il prossimo Governo di centrodestra, che avrà una politica rigorosamente atlantista ed europeista e di questo noi saremo i garanti".

Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di 'Radio 24 Il Sole 24 ore'.