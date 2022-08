Elezioni: Berlusconi, 'Fi europeista senza esitazione e fino in fondo'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Oggi parliamo di noi in Europa. L'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea. L'Europa è la nostra patria comune, qui sono nati i nostri princìpi cristiani e liberali. Noi non possiamo che essere europeisti, senza esitazione e fino in fondo".

Così Silvio Berlusconi in un video sui social.

"Del resto solo l'Europa tutta unita, con valori condivisi e di un autentico senso di appartenenza di tutti i popoli che ne fanno parte, può avere un ruolo nelle grandi sfide del mondo, può difendere i nostri interessi e il nostro stile di vita. Per fare questo però bisogna mettere davvero in comune fra tutti gli stati europei la politica estera e di difesa.

Si deve arrivare ad una vera diplomazia europea, ad un unica voce nella politica estera e a una vera forza militare europea, cominciando con un corpo di intervento rapido, di 100.000 uomini, pronto ad intervenire nelle emergenze".

"Se sei d'accordo, se credi anche tu che l'Europa debba e possa difendere i nostri valori, i nostri interessi, il nostro stile di vita, il 25 settembre devi votare per l'Europa, devi votare per il partito popolare europeo, devi votare Forza Italia".