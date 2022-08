Elezioni: Berlusconi, 'Fi parte liberale, cristiana, garantista, europeista'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Forza Italia rappresenta la parte liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantica del centro sinistra". Lo ha detto a Rtl 102.5 il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Tra i punti qualificanti del programma di Forza Italia, l'ex premier ha citato la "lotta all'oppressione fiscale, da realizzare con la flat tax al 23%.

La lotta all'oppressione burocratica, abolendo il regime delle autorizzazioni preventive. La lotta contro l'oppressione giudiziaria, con la separazione delle carriere".

"C'è poi l'attenzione per i più deboli, i giovani, che hanno bisogno di opportunità e non di sussidi, e gli anziani, con i 1.000 euro di pensione minima al mese per 13 mensilità. Compresa quella categoria che lavora giorno e notte, sabato e domenica, che è quella delle nostre mamme e delle nostre nonne.

Infine, l'ambiente. La proposta di aumentare di 1 milione di alberi l'anno il numero di piante è solo un aspetto di un programma che è molto più vasto: si va dalle energie rinnovabili alle ricerche per un nucleare pulito".