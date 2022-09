Elezioni: Berlusconi, 'Renzi-Calenda irrilevanti, un voto per loro è sprecato'

Roma, 12 set (Adnkronos) – "Renzi e Calenda sono il quarto polo, il più piccolo, sono destinati all'irrilevanza. Per quanti voti possano prendere, non essendo alleati con nessuno eleggeranno una piccola pattuglia di parlamentari e resteranno all'opposizione dentro la quale non eserciteranno nessun ruolo, perchè la guida dell'opposizione spetterà al Pd".

Lo ha detto Silvio Berlusconi a Rtl 102.5.

"Non capisco come un elettore moderato possa sprecare il suo voto riservandolo a loro, che non saranno mai ago della bilancia. L'unico volto utile moderato è quello per Forza Italia", ha aggiunto il leader di FI.