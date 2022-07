Roma, 28 lug (Adnkronos) – “Sarà Forza Italia ad indicare il premier perché io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte perché sento dentro forte il dovere di farlo e quindi gli faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell'indicare noi con loro voto".

Lo ha detto Silvio Berlusconi a Zona bianca, su Retequattro.