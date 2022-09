Elezioni: Berlusconi, 'tutelare amici a 4 zampe, evviva nostri gattini e cagnolini'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "La pillola di oggi del nostro programma, è dedicata al tema della tutela degli animali. Per gli animali di compagnia che rappresentano un punto di riferimento affettivo per famiglie e per tante persone sole, noi di Forza Italia, che abbiamo sempre avuto una spiccata sensibilità sul tema, ci impegniamo inoltre a facilitare le adozioni di cani dai canili pubblici (che ne ospitano 114 mila) e di gatti dai gattili pubblici (che ne ospitano molti di più)".

Così Silvio Berlusconi in un video sui social.

"Pensiamo anche che sia doveroso inasprire le pene per chi maltratta ed abbandona gli animali e per chi ne fa un traffico illegale, magari mettendo a rischio la loro stessa salute e la loro sopravvivenza. Ancora ci impegniamo anche a prevedere particolari agevolazioni fiscali per tutte le spese (a partire da quelle veterinarie) destinate alla cura dei nostri simpatici amici".

"Dunque, se volete veder garantita una maggior tutela per i vostri amici a quattro zampe, il 25 Settembre prossimo dovete votare per noi, per Forza Italia, unico partito autenticamente ambientalista e animalista.

Ancora una cosa: il grande Totò diceva che i cani sono una via di mezzo tra un angelo e un bambino. Anch'io la penso così e quindi dico bravo Totò. Ci amano, ci stimano ci tengono tanta compagnia. Evviva, evviva ai nostri gattini e ai nostri cagnolini".