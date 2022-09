Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Il centrodestra vincerà le elezioni ma non è tutto uguale c'è una destra democratica e un centro atlantista e europeista. Tanto più Fi uscirà forte da queste elezioni tanto più garantiremo questo equilibrio". Così Silvio Berlusconi a Tg2 Post.

"Quello per Fi è il voto utile la cosa più assurda che un elettore moderato può fare è votare per altre formazioni di centro che non andranno ami al governo".