Elezioni: Bernini, 'Terzo polo Renzi-Calenda costola della sinistra'

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “L’improvvisato accordo siglato in extremis tra un ex segretario e un ex ministro del Pd sbandierato come la nascita del Terzo polo in realtà è solo una costola della sinistra pronta a tornare alla casa madre al primo richiamo della foresta.

Che una proposta politica di questo segno possa essere attrattiva per gli elettori di Forza Italia è dunque un’illusione ottica destinata a scontrarsi con la realtà”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.