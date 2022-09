Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Meloni e Salvini sono destinati ad andare in collisione. Loro non si sono uniti, si sono ammucchiati per contendersi il sovranismo e faranno a gara a chi sta con le Pen e Orban. Il problema è che noi così ci staccheremmo da paesi fondatori dell'Europa.

E' una promessa di instabilità l'eventuale vittoria della destra". Così Pier Luigi Bersani a Tagadà su La7.