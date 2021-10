Elezioni: Bettini, 'grande risultato, si vince con campo largo' (2)

(Adnkronos) – "A Roma in particolare, occorre saper intendere le ragioni di chi ha inteso votare per Virginia Raggi e Carlo Calenda, senza forzature politicistiche o furbizie tecniche che nessuno ha dichiarato di volere. Essi, insieme -osserva Bettini- , rappresentano quasi il 40% dell’elettorato.

La Raggi con un voto di resistenza. Calenda con un indiscutibile affermazione di lista e personale, pur nella delusione di non aver raggiunto l’obbiettivo politico del ballottaggio.

"Non si tratta di tirare la giacchetta a qualcuno. Tocca a noi riannodare con mano leggera un filo di dialogo per sconfiggere la destra romana e il suo candidato, francamente poco credibile circa il programma e per la sua assoluta inesperienza di governo".