Elezioni: Bettini, 'grande risultato, si vince con campo largo'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Si vince con un largo campo di forze democratiche e di progresso. Includendo e non escludendo. Sviluppando la linea politica che a partire dalla segreteria di Zingaretti ci ha tolto dall’isolamento e ci ha permesso di governare positivamente in Italia con Conte e l’alleanza, non esclusiva, ma fondamentale con il Movimento 5 stelle.

Lepore, Manfredi e Sala straordinari. Il Pd autonomo e unitario di Enrico Letta cresce ed è ovunque determinante". Così Goffredo Bettini del Pd.

"La nostra delegazione al governo in questi mesi ha dato un contributo di idee in sintonia con il paese, rafforzando il governo Draghi. Una nuova generazione di militanti e amministratori cresciuta nei territori, ha dimostrato tutto il suo valore. La strada che abbiamo davanti è lunga. Molte difficoltà restano.

Ora, tuttavia, le possiamo affrontare con maggiore fiducia e senza la cappa di rassegnazione circa una ineluttabile vittoria della destra che da tutti i commentatori politici era data per scontata".

"Da oggi stesso concentriamoci sui ballottaggi: con lo stesso spirito di apertura e di ascolto che ci ha caratterizzato fin qui. Ed anche con una sincera considerazione e il dovuto rispetto per tutti i candidati del campo democratico, con i quali, in quanto divisi, abbiamo dovuto competere al primo turno.

A Roma con Gualtieri e a Torino con Lo Russo possiamo vincere. Occorre umiltà, tenacia, concretezza e slancio ideale. Occorre portare al voto una parte del grande astensionismo che si è manifestato".