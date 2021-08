Elezioni: Bettini, 'non mi candido a Primavalle'

Roma, 13 ago (Adnkronos) – "Le indiscrezioni riportate dal Tempo in riferimento ad una mia possibile candidatura nel collegio di Primavalle per il parlamento italiano, sono prive di ogni fondamento". Lo dice Goffredo Bettini, membro della Direzione nazionale del Pd.

"Ho lasciato il Parlamento Europeo dopo un’esperienza bellissima, decidendo di non ricandidarmi per la seconda legislatura.

Il mio lavoro nelle istituzioni si è concluso definitivamente. Ora mi dedico totalmente al lavoro politico e all’impegno culturale -prosegue-. Nelle prossime settimane sarò concentrato esclusivamente sulle elezioni amministrative. In particolare a Roma per eleggere un sindaco colto, preparato, autorevole e umano come Roberto Gualtieri. E per sostenere la lista del Pd, architrave dell’alleanza civica che unisce tutto il centrosinistra".