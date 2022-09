Roma, (Adnkronos) – "Calenda e Renzi non si sono mai scusati di aver derubati gli elettori del Pd per essere scappati via con i loro seggi". Lo ha detto Francesco Boccia a Radio Immagina aggiungendo: "Hanno una idea della politica opportunistica, per loro destra e sinistra sono la stessa cosa, per noi no.

Ogni voto a Renzi e Calenda è come votare la Meloni, è la stessa cosa, non hanno nessuna possibilità di incidere su questo quadro politico e comunque non sono affidabili".

