Elezioni: Boldrini, 'in video Lega e Fi misoginia e razzismo dei talebani d'Italia'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Le donne italiane devono essere pagate per restare chiuse in casa a fare le pulizie, quelle rom vanno cacciate dalle città. In due video un esponente di Fi e uno della Lega dimostrano chi sono i talebani d'Italia.

Misoginia e pulizia etnica, è la destra peggiore di sempre”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana2, pubblicando i video di un candidato della Lega che instrada avvicina una donna rom dicendole che il 26 settembre sarà cacciata da Firenze e un candidato di Forza Italia che dice che le donne devono essere pagate per fare i lavori domestici 7 giorni su 7.