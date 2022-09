Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Una cosa è certa: non denunciare non vuol dire non aver subito molestia o violenza. Basta guardare i dati Istat: 8 donne su 10 non denunciano le violenze subite. Questo Calenda non può non saperlo! #Richetti #17settembre".

Così Laura Boldrini su twitter.