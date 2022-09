Elezioni: Bonafede, 'Fdi per distruggere quel che abbiamo costruito, anche su giustizia'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "Dopo aver dichiarato che vorrebbe ripristinare l’immunita parlamentare, Carlo Nordio, candidato di punta di Giorgia Meloni (che lo vorrebbe come Ministro della giustizia), ha chiarito oggi un’altra priorità: risparmiare sulle intercettazioni telefoniche. Ovviamente non merita alcun commento e ancora una volta non mi stupisco: queste sono le persone che, in maniera quasi ossessiva, attaccavano le mie riforme cominciando proprio dalla Spazzacorrotti.

Ricordate: questa gente ha l’obiettivo principale di cancellare con un colpo di spugna il lavoro, tra l’altro apprezzatissimo a livello internazionale, realizzato dal MoVimento sul fronte giustizia". Lo scrive su Facebook il deputato M5S ed ex Guardasigilli, Alfonso Bonafede.