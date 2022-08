Elezioni: Bonelli, 'Calenda? Ego ipertrofico'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “La causa dell’allontanamento si chiama Carlo Calenda, le cui modalità di fare politica sono un po’ per chi ha un ego ipertrofico. È un problema che riguarda lui". Così Angelo Bonelli a Rtl 102.5 quando gli viene chiesto se siano stati lui e Nicola Fratoianni la causa dell'allontanamento di Carlo Calenda dalla coalizione con il Pd.

"Non so cosa è successo, non ho mai avuto modo di parlare con Calenda, non l’ho mai incontrato in vita mia, vedevo solo dai giornali che ogni mattina mi attaccava in malo modo. Una volta mi chiamava frattaglia, accozzaglia, zattera. Quando gli ho detto di non comportarsi come un bambino capriccioso ha reagito male. Il problema è che gli italiani non possono sentire cose di questo genere. Viviamo una crisi sociale profonda, sentiamo il dovere di dare delle risposte per evitare che queste crisi sociali si scatenino”.