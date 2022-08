Elezioni: Bonetti a Calenda 'occasione persa', leader Azione, 'spero venga anche Iv'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Nessuna polemica, caro Carlo. Hai sprecato una occasione storica, peccato. Buon vento anche a te". Così la ministra Iv, Elena Bonetti, su twitter commentando un post di Carlo Calenda sull'accordo con il Pd. Risponde il leader di Azion: "Elena, può essere.

E come sai ci ho molto riflettuto. Se il Pd non avesse accettato i ns punti non avrei avuto dubbi. Ma così riapriamo la partita elettorale vs Meloni su un’agenda molto precisa e senza voti nostri a chi non ha votato la fiducia. Spero che anche voi arriverete".