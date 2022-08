Elezioni, Bonetti: il Terzo polo serve al Paese

Rimini, 24 ago. (askanews) – “Il Terzo polo non è terzo in senso di importanza ma è quello di cui il Paese ha bisogno davanti alle a due proposte, quelle della destra e della sinistra, che evidentemente stanno dimostrando di non essere all’altezza di dare la continuità allo sviluppo e alla crescita del paese”. Lo ha detto Maria Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la Famiglia, in un punto stampa al Meeting di Rimini.

“Di centro – prosegue – c’è ben poco, anzi direi che non è rimasto già nulla. A destra si sta pensando di rimettere in discussione il Pnrr, a sinistra si continuano a lanciare titoli teorici di misure che già sono in campo come gli incentivi per il lavoro delle donne”.

“Noi invece crediamo importante – spiega la ministra Bonetti – portare avanti le riforme e noi siamo l’unico Polo che è credibile per poterlo fare.

Siamo l’unico Polo – conclude – che è sempre stato convintamente a fianco di Draghi e mai abbiamo fatto mancare la nostra fiducia”.