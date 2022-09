Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Il partito più forte è quello degli astenuti", anche perchè "abbiamo 5 milioni di fuori sede che non potranno votare, perché nati magari a Roccella di sotto, e lavorano o studiano a Milano o Torino. Posto che non si può votare per posta o internet, devono ripartire e tornare a casa.

E non c’è stato verso di cambiare questa norma. Capisco che è tardi, ma dal 2017 battiamo su questa cosa". Così Emma Bonino in una videointervista al Corriere.it.