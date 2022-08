Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Il solo sospetto che diamo un voto di più alla destra putiniana è una cosa che non voglio portarmi dietro come eredità politica. Vediamo tutti di far una doccia e raffreddare il cervello che è andato in ebollizione.

Il problema è il dopo il 25 settembre". Così Emma Bonino a Metropolis su Repubblica.it.