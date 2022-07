Elezioni, Bonino (+Europa): col Pd iniziata prima interlocuzione

Milano, 25 lug. (askanews) – “Da segnalare che è appena iniziata la prima interlocuzione con il Pd, che in tutti questi anni ha preferito altri interlocutori, dai 5 stelle fino all’inverosimile, l’estrema sinistra. Sul pd per parlarsi bisogna essere in due sennò uno fa dei monologhi. Sta anche al pd aprire se vuole una interlocuZione con noi, che noi auspichiamo con forza ma non è che ci possiamo presentare nella sede del Pd con un bazooka.

Questo non si può fare”. Lo ha detto Emma Bonino di +Europa che ha presentato con Calenda un patto repubblicano sottolineando di auspicare con forza “un’interlocuzione con il Pd”.