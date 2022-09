Roma, 18 set. (Adnkronos) – “A LameziaTerme una super accoglienza per Matteo Renzi e Italia Sul Serio. Caro Giuseppe Conte non ci faremo intimidire dalle tue minacce e dai linciaggi social dei tuoi. Chi attacca in modo cosi vile Renzi, attacca tutta la nostra comunità”.

Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.