Elezioni: Boschi (Iv), 'alternativi a bipopulisti, ci candidiamo a battere destre'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Il centro destra è diviso su tutto: dalle tasse alla collocazione in europa, dal reddito di cittadinanza a come guardano al conflitto in Ucraina. Non saranno in grado di guidare questo Paese". Lo ha dichiarato Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, durante l’intervento conclusivo dell’iniziativa di presentazione delle candidate e dei candidati di Azione e Italia Viva nel Lazio

“Italia sul serio – ha sottolineato – è un progetto nato dare un’alternativa a chi non avrebbe votato né per i populisti di destra né per quelli di sinistra e ci candidiamo per battere la destra di Meloni e Salvini.

Non ci spaventa da dove vengano, ma dove vogliono andare, il futuro che vogliono costruire per questo Paese, l’idea della comunità in cui non c’è spazio per chi è diverso. Noi lottiamo affinché le donne studino e siamo libere di scegliere, non come Orban che è il loro punto di riferimento. Noi siamo altro e offriamo un’alternativa per il futuro del nostro Paese”, ha concluso.