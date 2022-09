L'ambizione di Silvio Berlusconi per le elezioni gli fa fare un commento sul suo alleato Matteo Salvini. La replica del leader della Lega.

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono resi protagonisti di un “battibecco” dopo aver votati ai rispettivi seggi. Tensione nel centrodestra? Assolutamente no, dato che il leader leghista ha preferito mantenere la calma.

Elezioni, botta e risposta tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini

È ovvio che, nonostante si stia in coalizione, i partiti che ne fanno parte vogliano essere primi. Se questo partito si chiama Forza Italia che anche con il nome Popole delle Libertà è stato al governo per molti anni, l’ambizione è sempre molto alta. Il Cavaliere, insieme alla moglie Marta Fascina ed altri esponenti di partito, era a fare un aperitivo poco distante dal loro seggio elettorale. Berlusconi, in un clima di apparente serenità, si sarebbe lasciato andare ad un commento nei confronti dell’alleato leghista:

“Una cosa di cui sono abbastanza convinto è che voglio più voti della Lega. Con la Lega noi andiamo d’accordissimo perché io ho nutrito un’amicizia fruttuosa con Matteo Salvini, che è una brava persona. Ha bisogno di essere un po’ inquadrato, anche lui non ha lavorato mai”.

Salvini risponde

La risposta del leader della Lega non è tardata ad arrivare. Matteo Salvini si è lasciato andare sui social nonostante il silenzio elettorale (non previsto sui social network). La piattaforma scelta per rispondere al Cavaliere è Twitter, dove Salvini ha scritto: “Qualunque cosa dica, io a Silvio Berlusconi vorrò sempre bene lo stesso”.