Brasile, Lula è stato rieletto per la terza volta

Lula è stato rieletto alla presidenza del Brasile dopo un acceso "faccia a faccia" con Bolsonaro. Il nuovo presidente stacca di appena un punto percentuale.

Lula può finalmente esultare. Il nuovo presidente del Brasile è stato appena rieletto dopo aver affrontato alle urne il capo di Stato uscente Jair Bolsonaro. Tra i due, c’è stato appena un punto percentuale di differenza: Lula ha trionfato con il 50,83% dei voti.

Bolsonaro si è fermato a 49,17%.

Elezioni Brasile, i dati delle proiezioni

Va anche segnalato che, secondo le proiezioni di Datafolha, il candidato Lula potrebbe diventare presidente del Brasile per la terza volta. Le operazioni erano terminate in tutto il Brasile intorno alle 17 locali (21 italiane). Sono stati inoltre chiamati a recarsi in cabina elettorale più di 156 milioni di cittadini.

“Cancellare il bolsonarismo non sarà facile”

Nel frattempo Gianluca Guerra di Volt, nel commentare l’esito delle elezioni ha dichiarato: “Anche in Brasile non stare né da una parte né dall’altra equivale stare dalla parte sbagliata della storia.

Cancellare il bolsonarismo non sarà facile, ma non averlo più al potere sarebbe già un buon primo passo.

Lo stesso Lula ha esultato su Facebook: “Ancora Presidente. Presidente del popolo. Viva la democrazia, viva il Brasile”. A lui sono seguite molte altre reazioni di giubilo per quanto succedendo in Brasile.