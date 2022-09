Elezioni: Cacciari, 'per Meloni ora sarà difficile, presupposti perché finisca come M5S e Renzi'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – La Meloni? "E' stata votata perché nuova, perché è stata all'opposizione e non era direttamente responsabile, o almeno non lo appariva. Gli italiani dicono 'proviamoli', e adesso hanno provato la Meloni. Quanto durerà? Non lo so, ma ci sono tutti i presupposti perché finisca come i Cinque Stelle o come Renzi".

Così Massimo Cacciari all'Adnkronos, commentando il risultato elettorale e analizzando il prossimo governo a guida Giorgia Meloni e centrodestra.

"Sarà difficilissima per lei -dice il professore- Ha dimostrato abilità, è la prima donna che guida il Paese. Ha delle carte a suo favore, ma il gruppo dirigente che ha qual è? Berlusconi, Lega, Fratelli d'Italia…si salvi chi può". Certo, "potrebbe avere chance se fosse capace di coinvolgere personalità di respiro internazionale, e cercherà di farlo perché la signora non è stupida, ma sarà molto difficile, anche perché il risultato è stato straordinario per lei ma non per il centrodestra", aggiunge il filosofo.