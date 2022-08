Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "La proposta della Lega è meno soldi alla sanità. In Italia ci sono liste d’attesa di mesi per una tac e una visita oncologica. Mancano 50.000 medici e altrettanti infermieri. Per noi invece ogni euro in più del bilancio pubblico andrà a istruzione e sanità".

Così Carlo Calenda su Twitter.