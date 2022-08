Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Non esiste 'voto utile' a prescindere, perché ci sono quattro coalizioni in campo. Se il terzo polo arriva sopra il 10%, (e Swg ci ha appena dato al 6,8 in forte crescita), la destra non vince, e due minuti dopo si formerà una maggioranza che chiederà a #Draghi di restare".

Così Carlo Calenda su twitter.