Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Salvini non è nel PPE e io sono in Renew Europe (liberali). Titoli stravaganti per provare a far credere ai lettori che sono di destra quanto Salvini. Rifaccio il titolo con lo stesso principio 'M5S: Grillo punta a sostituire Conte con Letta'".

Così Carlo Calenda su twitter a proposito dell'articolo di Repubblica in cui si sostiene che il Ppe punti a sostituire Salvini con Calenda nella coalizione di centrodestra.