Elezioni: Calenda, 'avanti con Draghi e larga coalizione per paese al sicuro, no salti buio'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "Quando l’Ue è debole l’Italia finisce sotto attacco speculativo. Le armi della Bce sono più selettive e condizionate. Tutto porta a ritenere che l’unica soluzione per tenere il paese al sicuro è andare avanti con Draghi e una larga coalizione.

Non è tempo di salti nel buio". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

"La posizione della banca centrale americana – rimarca in un altro tweet – rende il quadro economico più severo anche per l’UE e l’Italia. Fare promesse costose/irrealizzabili accelera l’uscita dal nostro debito degli investitori. Rimettere in discussione gli impegni europei è più pericoloso che mai".