Roma, 17 ago. – (Adnkronos) – "Non sarà negativo avere la Bonino in Parlamento, è una persona per bene. Spero smetta di insultare. Io non rispondo perché i miei genitori mi hanno insegnato che agli insulti non si risponde, in particolare quando a farli è una signora.

Ma le chiederei di confrontarci. Noi dobbiamo rappresentare anche Roma e c'è tanto argomento di dibattito su questo". Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di "Start" su Sky Tg24.