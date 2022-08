Elezioni: Calenda, 'con Meloni premier rischio serie C Europa, sia chiara su fascismo'**

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni premier ha un grande problema: intanto una mancanza di esperienza molto significativa che la porterebbe ad essere impreparate per questa carica. La seconda: non penso sia fascista, ma non ha detto mai una parola definitiva su questo.

Attenta Giorgia, perchè i Primi ministri francese e tedesco, se tu non sei chiara su questo punto, non ti stringono neanche la mano. Rischiamo di andare a finire nella serie C dell'Europa dalla serie A e questo sarebbe gravissimo". Lo ha affermato Carlo Calenda, ospite di 'Morning news' su Canale 5.