Roma, 2 set (Adnkronos) – "Non c'è stato giorno al governo in cui non abbiamo litigato con Matteo, il tono era tu non capisci niente di politica, tu di economia. Abbiamo fatto industria 4.0,. la decontribuzione del salario di produttività, il Jobs act, gli energivori, la riforma delle camere di commercio".

Lo ha detto Carlo Calenda alla manifestazione con Matteo Renzi a Milano.