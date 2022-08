Elezioni: Calenda, 'da Letta e Berlusconi show senza serietà'

Roma, 13 ago (Adnkronos) – "Giovedì presenteremo il nostro programma. Nessuna promessa irrealizzabile. Un programma che ricalca l’ultimo discorso di Draghi al Parlamento e che ha come obiettivo ricostruire l'Italia senza ideologie, ma con competenza". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter.

"Letta una proposta al giorno, Berlusconi una pillola al giorno. È uno show privo di serietà. Giovedì presenteremo il programma con @mara_carfagna @msgelmini @elenabonetti @meb @marattin. Sarà centrato sul completamento del programma del governo #Draghi e PNRR. #ItaliaSulSerio", prosegue poi il leader di Azione in un altro messaggio.

"Non parleremo di allarmi democratici, flat tax inesistenti, diecimila euro ai diciottenni, presidenzialismo. Spiegheremo COME diventare un paese normale, dove i problemi vengono risolti e non nascosti dai bonus", sottolinea ancora Calenda.