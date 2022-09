Elezioni: Calenda, 'da me fair play, ma per Letta sono nemico'

Roma, 26 (Adnkronos) – "Ho usato fair play con Enrico Letta e Emma Bonino nelle dichiarazioni di oggi. Hanno deciso di rispondere con gli usuali toni e la teoria dei nemici esterni. Vale allora la pena essere netti: la follia di una coalizione draghiana ma anche populista si è rivelata con nettezza".

Così Carlo Calenda.

"Quattro programmi diversi e contraddittori; nessun progetto di governo; una campagna delirante all’insegna di Berlinguer vs Almirante; candidature assurde come Di Maio e i riformisti messi in posizione non eleggibile; proposte folli come i 10.000 euro e 900.000 assunzioni", aggiunge.

"Se per il Pd quanto accaduto è solo la conseguenza di un partito condominio di correnti sulle spalle di militanti entusiasti e in buona fede, per PiuEuropa l’errore è stato mortale.

Per garantirsi un posto il gruppo dirigente si è prestato a fare tutta la campagna contro di noi".