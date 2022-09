Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – "Mario Draghi è alla guida del Paese mentre noi giochiamo a racchettoni in campagna elettorale. Io penso che dovremmo tenere lui, l'italiano più illustre del mondo, a gestire il momento più difficile che c'è. Se poi non vorrà, non si può comunque perdere il modo con cui si è lavorato".

Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.