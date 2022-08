Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo.

Giorgia Meloni vergognati". Così Carlo Calenda su twitter.