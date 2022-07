Elezioni, Calenda: la destra vince? Ma de che? La sconfiggiamo

Roma, 29 lug. (askanews) – “Io non sopporto in nessun modo che si dica ‘ma tanto la destra vince’, la destra vince de che? La combattiamo metro per metro, la rimandiamo dove deve stare, la rimandiamo nella bolgia degli irrespnosabili, la sconfiggiamo con la serietà, con la forza delle proposte che sono il vero lascito di Draghi”: così Carlo Calenda, leader di Azione, nel corso di una conferenza stampa alla Stampa estera insieme a Mariastella Gelmini e Mara Carfagna che hanno aderito al suo partito.

(IMMAGINI FACEBOOK STAMPA ESTERA)