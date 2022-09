Roma, 5 set (Adnkronos) – "Se al Senato non hanno la maggioranza cosa si fa? Si va avanti con il governo in carica, magari cambiando i ministri. Questo lo dico dall'inizio, quello per noi è l'unico voto utile". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira, su La7, parlando del centrodestra e dell'esito delle elezioni.