Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "La Meloni è di Roma, la capitale d'Italia, si riempie la bocca con il patriottismo. E a Roma la Meloni ha candidato Michetti, il più improbabile candidato a sindaco di Roma che la storia abbia mai visto o sperimentato.

Non vorrei vedere gente come Michetti alla guida di un ministero". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva.