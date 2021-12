Elezioni: Calenda, 'su Roma 1 si discuta altrimenti è fine 'campo largo''**

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Quello che dico a Letta è di non dire cose francamente poco credibili come 'deciderà il Pd romano'. Cerchiamo di non spaccarci un'altra volta. C'è la candidatura della ministra Bonetti che è di grande qualità, ci sono altre candidature del Pd di grande qualità, noi abbiamo pronta la candidatura di Valentino Grippo su cui stiamo raccogliendo le firme.

Noi non abbiamo preclusioni ma bisogna sentirsi e decidere insieme". Così Carlo Calenda a un'iniziativa a Bologna.

"Altrimenti questa vicenda del collegio di Roma chiarisce che non c'è nessun campo largo e che il Pd ha solo una stella polare: il M5S. Un Movimento che in tutte le elezioni amministrative ha preso meno della nostra lista a Roma. Quindi è veramente un accanimento. Consiglierei a Letta di prendere consapevolezza di questo e invece di ripetere ossessivamente il 'campo largo', lavori per costruirlo perchè da solo non si costruisce".