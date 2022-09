Roma, 4 set. (Adnkronos) – "La fine anticipata del governo ci ha sorpreso, avevamo altri mesi per mettere in sicurezza il paese, 8-10 mesi di stabilità anche per voi avrebbero fatto la differenza. Noi stiamo ancora lavorando". Così Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, ospite a Cernobbio del Forum Ambrosetti.